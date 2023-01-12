Tekirdağ’da asayiş

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 68 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Şarköy ilçesinde tek başına yaşayan M.S.'den bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Ekipler itfaiyenin de yardımıyla pencereden eve girdi. Ekipler yerde hareketsiz bulduğu M.S'nin öldüğünü tespit etti.

Sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası M.S'nin cesedi, Şarköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

- Tekirdağ'da takla atan otomobil sürücüsü yaralandı

Saray ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bağlar mevkisinde 59 AFA 005 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

Sürücü, olay yerine çağırılan 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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