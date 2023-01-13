Tekirdağ'da bir evde 80 şişe kaçak içki ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir evde 80 şişe kaçak içki ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üretiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan M.K. ve İ.K'nin yaşadığı evde kaçak içki olduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada, 80 şişe kaçak içki ele geçirildi. M.K. ve İ.K. gözaltına alındı.

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