Tekirdağ'da peynir fabrikasında bakteri önlemi için sıkılan gazdan etkilenen 16 işçi hastaneye kaldırıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir peynir fabrikasında bakterileri önlemek için sıkılan gazdan etkilenen 16 işçi tedavi altına alındı.

Malkara Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada, bakterileri önlemek için sıkılan gazdan bazı işçiler etkilendi.

Yetkililerin haber vermesi üzerine fabrikaya 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Gazdan etkilenen 16 işçi Malkara Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavileri devam eden işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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