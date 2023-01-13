Tekirdağ'da kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden doktorun cenazesi toprağa verildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 49 yaşındaki doktor Aslıhan Uzun, son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde görevli doktor Uzun'un cenazesi, Hürriyet Mahallesi'ndeki Osmanlı Can Camisi'ne getirildi.

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Uzun'un cenazesi Yeni Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Uzun'un çocukları ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırlı, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Lütfi Çağatay Onar ve sağlık çalışanları katıldı.

Uzun'un kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğinin belirlendiği ifade edildi.

Dün, Uzun'dan haber alamayan yakınları, Hürriyet Mahallesi'ndeki evine gitmiş, Uzun'un evde hareketsiz halde olduğunu görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirmişti. Eve gelen sağlık ekipleri Uzun'un öldüğünü tespit etmiş, Uzun'un cenazesi otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.





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