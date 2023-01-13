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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

Şarköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede vatandaşların yoğun bulunduğu cadde, park, eğlence mekanları, iskele, metruk binalar ve yollarda uygulama yapıldı.

Uygulamalarda vatandaşların kimlik bilgileri ve araçları kontrol edildi.

İlçe genelinde mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik yapılan uygulamaların devam edeceği belirtildi.

-Malkara'da taksimetre fiyatları güncellendi

Malkara İlçesi’nde taksimetre fiyatlarında değişiklik yapıldı.

Malkara Şoförler ve Otomobilciler Odasında bir araya gelen taksicilerin taksimetrelerine Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yeni tarifeler yüklendi.

Taksimetre açılış tarifesi 10 liradan 13 liraya çıkarıldı. Yeni güncellenen tarife ile indi-bindi ücreti 40 lira oldu.

Malkara Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Şen, taksimetre açmamanın kanunen bir suç olduğunu vurguladı ve yeni tarifenin taksicilere hayırlı olmasını diledi.



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