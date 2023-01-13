Tekirdağ'da kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda vatandaşlar bilgilendiriliyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili vatandaşları bilgilendiriyor.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği ekipleri, kadına şiddetle ilgili toplumsal farkındalığın artırılması yönelik çalışma yapılarını sürdürüyor.

Ekipler, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenen bir etkinliğin ardından "Kadına El Kalkamaz" pankartı açıp katılımcılara bilgi verdi.

Yaklaşık 800 kişiyi bilgilendiren ekiplerin, toplumsal farkındalık oluşmak amacına yönelik çalışmalarının devam edeceği belirtildi.



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