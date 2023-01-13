Tekirdağ'da 76 bin 600 makaron ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 76 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Muratlı ilçesinde 3 iş yerinde arama yaptı.

Aramada, 76 bin 600 makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.A, R.S. ve H.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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