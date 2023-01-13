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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da 76 bin 600 makaron ele geçirildi

AA

Tekirdağ'da 76 bin 600 makaron ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 76 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Muratlı ilçesinde 3 iş yerinde arama yaptı.

Aramada, 76 bin 600 makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.A, R.S. ve H.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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