Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Soykırlı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Soykırlı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği haber, çevre-yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Kahraman Bekçili'nin "Kömür karası gözyaşları" fotoğrafını seçen Soykırlı, çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" sporda ise Salih Zeki Fazlıoğlu "Şükür secdesi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.



Soykırlı, fotoğrafların hepsinin birbirinden anlamlı olduğunu ifade etti.



Bazı fotoğrafların teknik olarak, bazı fotoğraflarında anlam olarak çok etkileyici olduğunu belirten Soykırlı,"Yılın fotoğrafları oylamasında birbirinden güzel fotoğraflar var. İçlerinden seçmek zor olsa da beğendiğimiz fotoğrafları oyladık. Anadolu Ajansına ve çalışanlarına başarılar diliyorum." dedi.



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