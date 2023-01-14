Tekirdağ Valisi Yıldırım, İŞKUR İl Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan İŞKUR İl Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, binayı gezen Vali Yıldırım, İŞKUR İl Müdürü Yaşar Esen'den bilgi aldı.



Yıldırım, yapılan binanın vatandaşların hizmetine açılabilmesi için eksiklerin bir an önce tamamlanması yönünde yetkililere talimat verdi.

İncelemeleri sırasından Yıldırım'a, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Fatma Derya Alan da eşlik etti.







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