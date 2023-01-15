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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede devam eden çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüksel, Çınarlı ve Çiftlikönü Mahallerinde meydan ve çevre düzenleme çalışmaları öncesinde inceleme ve tespitlerde bulundu, yapılacak çalışmalarla ilgili yetkili personelden bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yüksel, çalışmaları kısa süre içerisinde başlatacaklarını belirtti.

Vatandaşlara modern ve konforlu hizmet alanları sunma gayreti içerisinde olduklarını aktaran Yüksel, "İlçemizde oldukça güzel projeleri hayata geçiyoruz. Ziyaretimizde cadde, meydan ve çevre düzenleme çalışmaları öncesinde, her iki mahallemizde inceleme ve tespitlerde bulunduk. Mahalle sakinlerimiz ile sohbet etme imkanı yakaladık. Projelerimizi kısa zaman içerisinde başlatıp, tamamlamak istiyoruz."ifadelerini kullandı.

- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışması

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Süleymanpaşa ilçesi Naip ve Yazır Mahalleri ile Malkara Karayolu güzergahında yol yapım çalışmaları tamamlandı, 7 bin 700 metre uzunluğa, 7 metre genişliğe sahip yolda 750 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, çalışmayı kısa süre içerisinde tamamladıklarını belirtti.

Yol yapım çalışmalarına devam edeceklerini bildiren Albayrak, "Şehrimizde ulaşım kalitesini arttırmak, yol ağını genişletmek amacıyla tüm hızımızla yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarına devam ediyoruz. Çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamladık. Yol yapım çalışmalarımız devam edecek."ifadelerini kullandı.

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