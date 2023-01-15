Tekirdağ'da bağ evinden "hırsızlık" yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bağ evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 9 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mürefte Mahallesi'nde yaşayan M.H kendisine ait bağ evinden hırsızlık yapıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.B, H.Ç, İ.K, M.S.R, E.B, Y.C, E.C, N.A. ve H.Ç'yi yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, plazma TV, jeneratör, akü, akü ölçüm aleti, olta kamışı ve makaraları, silikon yem, akordiyon, ses bas sistemi, tezgah testeresi, matkap, antika saat, antika bakır mumluk, 3 çakı ve ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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