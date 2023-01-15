Tekirdağ'da asayiş

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu satıcılarına yönelik iki ilçede çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, 25 gram bonzai, 2 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 10 gram kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca, şarjör, 2 fişek ve 57 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, A.U. Ş.Ö. ve D.T. gözaltına alındı.

- Kaybolan yaşlı kadın bulundu

Şarköy ilçesi kaybolan engelli yaşlı kadın, polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, K.B, alışveriş yapmak için aracından ayrıldığını ve geri döndüğünde eşi R.B'nin araçta olmadığını fark etti.

Yaşlı kadını bulan polis ekipleri engelli nedeniyle iletişim kuramadı. Bir televizyon programı yardımıyla yaşlı kadının eşi K.B'ye ulaşıldı.

R.B, polis ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.

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