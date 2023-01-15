TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da avukatlara ruhsatnameleri veriliyor.
Tekirdağ Barosundan yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ'da avukatlık ruhsatnamesini almaya hak kazanan avukat için Tekirdağ Adliyesi'nde tören düzenlendi.
Eda Nur Işıksal'a ruhsatnamesi yapılan yemin töreniyle takdim edildi, Baro Başkanı Egemen Gürcün, avukata başarılar diledi.
- Tekirdağ'da öğrenciler geri dönüşüme destek oldu
Kapaklı Belediyesince "Atıklarını Kazanca Dönüştür" kampanyasına öğrenci ve öğretmenler destek verdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sanayiciler İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri biriktirdikleri kağıt, plastik ve metal gibi geri dönüşümde kullanılabilecek atıkları Mobil Atık Aracı'na teslim etti.
Öğrenci ve öğretmenlere geri dönüşüme verdikleri destekten dolayı teşekkür edildi.