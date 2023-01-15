TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da hayat boyu öğrenme planlama ve değerlendirme toplantısı yapıldı.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, açılan kursların nüfusa oranı, Türk Halk Müziği koro çalışmaları, veli ve öğrencilere açılabilecek kurslar ve farkındalık çalışmaları, muhtarlara ve özel eğitim öğrencisi velilerine yönelik açılabilecek kurslar görüşüldü.
Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, şube müdürleri katıldı.
- NKÜ Rektörü Mümin Şahin'e ziyaret
Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan ve Tekirdağ İYİ Parti İl Başkanı Gökhan Metiner, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şahin'in makamında gerçekleşen ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu, üniversitenin yaptığı çalışmalar ele alındı.
Rektör Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Kaplan ve Metiner'e teşekkür etti.