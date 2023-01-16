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TEKİRDAĞ (AA) - Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.

Yeşilay Tekirdağ Şubesinden yapılan açılamaya göre Soykırlı NKÜ Sağlık Yüksekokulu'nda, hemşirelik öğrencileri ve Proje Danışmanları Dr. Öğretim Üyesi Burcu Ceylan'la toplantı yaptı.

Toplantıda, yapılabilecek proje ve uygulama fikirleri görüşüldü.

- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nce Şehir Tiyatrosu kuruldu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu kuruluş aşaması tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre tiyatroda görev almak isteyenler için başvuru süreci başlatıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, vatandaşların internet sitesi üzerinden başvuru yapabileceğini belirtti.

Tekirdağ'da tiyatro sanatını yaygınlaştırmak istediklerini aktaran Albayrak, "Cumhuriyet ilkeleri ışığında şehrin kültürel yapısına katkı sağlamak, tiyatro sanatını yaygınlaştırmak ve evrensel değerlere sahip bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla kuruluş aşaması tamamlanan tiyatroda görev almak isteyenler için başvuru süreci başladı." ifadelerini kullandı.

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