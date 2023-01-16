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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Fırıncılar Derneğince, Paşa Ekmek büfelerinde ekmeğin fiyatı 1 Haziran'a kadar 2,5 liradan satılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Fırıncılar Derneği temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yüksel, vatandaşların şehrin muhtelif noktalarında bulunan Paşa Ekmek büfelerinden ekmeği 2,5 liradan alabileceğini belirtti.

Fırıncı esnafına desteklerinden dolayı teşekkür eden Yüksel, "Belediyemize ait Paşa Ekmek büfelerimizde 1 Haziran 2023’e kadar ekmeğe zam yapılmaması konusunda mutabakat sağladık." ifadelerini kullandı.

- İl Müftüsü Mustafa Soykök'e ziyaret

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Kaan Sinan Tohumcu ve Tapu Müdürü Serhan Demirbilek, İl Müftüsü Mustafa Soykök’ü ziyaret etti.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre Tohumcu ve Demirbilek, Soykök'e çalışmalarında başarılar diledi, görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

Soykök de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti ve yapacağı çalışmaları anlattı.

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