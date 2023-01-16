Tekirdağ'da meslek liseliler yaptıkları üretimle ekonomiye katkı sağlıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da meslek lisesi öğrencileri yaptıkları üretimle ülke ekonomisine ve aile bütçesine katkıda bulunuyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ'da meslek lisesi öğrencileri eğitim, üretim ve istihdamda önemli rol üstleniyor.
Tekirdağ'da 24 meslek lisesinin bünyesinde aktif faaliyet gösteren döner sermaye işletmeleri 5 yılda 49 milyon 862 bin 253 bin lira tutarında ciro elde etti.
2022 yılında en yüksek ciro 5 milyon 407 bin 537 lirayla Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirildi.
Alan bazında en yüksek ciro 4 milyon 562 bin 946 lirayla yiyecek ve içecek hizmetleri alanından elde edildi.