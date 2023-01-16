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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da meslek liseliler yaptıkları üretimle ekonomiye katkı sağlıyor

AA

Tekirdağ'da meslek liseliler yaptıkları üretimle ekonomiye katkı sağlıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da meslek lisesi öğrencileri yaptıkları üretimle ülke ekonomisine ve aile bütçesine katkıda bulunuyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ'da meslek lisesi öğrencileri eğitim, üretim ve istihdamda önemli rol üstleniyor.

Tekirdağ'da 24 meslek lisesinin bünyesinde aktif faaliyet gösteren döner sermaye işletmeleri 5 yılda 49 milyon 862 bin 253 bin lira tutarında ciro elde etti.

2022 yılında en yüksek ciro 5 milyon 407 bin 537 lirayla Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirildi.

Alan bazında en yüksek ciro 4 milyon 562 bin 946 lirayla yiyecek ve içecek hizmetleri alanından elde edildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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