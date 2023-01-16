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TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Oyun Evi'nde, satranç eğitimleri verilmeye başlandı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, oyun evinde haftada bir gün öğrencilere branş dersi olarak satranç eğitimi verileceğini söyledi.

Satranç dersleri ile çocukların stratejik düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve zaman yönetimi konusunda deneyim kazanmalarının amaçlandığını ifade eden Yüksel, "Günlük hayatın gerçeklerinden ortaya çıkan zihinsel bir spor olan satranç, çocuğu hayata hazırlamada ve hayatla bağ kurmasında son derece önemli. Satranç oynamak çocukların odaklanma, planlama, özgüven, zeka, analiz, görselleştirme, ileriyi düşünme, konsantrasyon, sosyalleşme ve gelişimine katkıda bulunuyor." dedi.

- Yapılandırma taksit ödemelerinde son gün 31 Ocak

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum, 7256 ve 7326 sayılı kanunlar kapsamında yapılandırılan borçların, 13. ve 9. taksit ödemelerinin 31 Ocak 2023 Salı günü sona ereceğini bildirdi.

Kum, yaptığı yazılı açıklamada, yapılandırma ödemelerinin zamanında yapılması konusunda vatandaşları uyardı.

Aksaklıkların yaşanmaması için ellerinden gelen özveriyi gösterdiklerini aktaran Kum, şunları kaydetti:



"Vatandaşlarımız belediyemize olan geçmiş yıllara ait vergi borçlarını ilgili kanun hükümlerinden faydalanarak yapılandırmışlardı. Emlak Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi gibi 7256 ve 7326 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan borçlar için 13. ve 9. taksit ödemeleri, 31 Ocak 2023 Salı günü mesai saati bitimine kadar devam edecek."



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