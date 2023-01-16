Çorlu'da asayiş

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde polisin denetimlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Reşadiye Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, C.K.'yı durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Bulgaristan plakalı otomobilin sürücüsüne drift cezası

Çorlu ilçesinde drift yaptığı belirlenen bir otomobilin sürücüsüne para cezası uygulandı.

Reşadiye Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, Bulgaristan plakalı bir otomobilin drift yaparak trafiği tehlikeye attığını belirledi.

Otomobili durduran ekipler, sürücü O.Y'ye 20 bin 342 lira ceza uyguladı.





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