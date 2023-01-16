Tekirdağ'da hemşire evinde ölü bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir hemşire, evinde ölü bulundu.
Muhittin Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Çorlu Devlet Hastanesinde görevli hemşire Nida Son (44), sabah işe gitmedi.
İş arkadaşları, telefonlara da cevap vermeyen Son'un evine giderek uzun süre kapıyı çaldı.
Kapının açılmaması üzerine polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri girdiğinde Son'un cansız bedeniyle karşılaştı.
Son'un cesedi, polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.