Süleymanpaşa Belediyesinden öğrencilere ulaşım desteği

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine ulaşım desteği sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede öğrenim gören 12. sınıf tüm öğrencilere ulaştırılan Paşa Öğrenci kartı ile Paşa kafelerde geçerli aylık 100 lira alışveriş ve 4 GB internet paketinin yanı sıra artık ulaşım desteği de sağlanacak.

Her öğrenci ayda 20 kez ücretsiz toplu ulaşımdan yararlanabilecek. Söz konusu destekler haziran ayında yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kadar geçerli olacak.

Paşa kart sahibi öğrenciler, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi Paşa Kafe'de oluşturulan dolum noktasına gelerek ulaşım haklarını kartlarına yükletebilecekler. Özel halk otobüslerinde geçerli olacak ulaşım desteği, Paşa kart ile sunulan diğer desteklerle birlikte her ay yenilenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, geleceğin teminatı gençlere desteklerinin devam edeceğini belirtti.





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