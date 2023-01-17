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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü görevine atanan Akif Ertekin'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Vali Yıldırım ve Ertekin bir süre görüştü.

Ertekin, Yıldırım'a, Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Ertekin, Vali Yıldırım'a teşekkür etti.

Vali Yıldırım, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak Ertekin’e başarılar diledi.

- Rektör Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Ercan Buluş ve Dr. Öğretim Üyesi Halil Nusret Buluş, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğretim üyeleriyle bir süre görüşen Rektör Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.









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