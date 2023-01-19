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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da mesleki eğitim istişare toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre toplantı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, mesleki eğitim iş birliği çalışmaları değerlendirildi, İstanbul Sanayi Odasınca yürütülen çalışmalar ve deneyimler görüşüldü.

Toplantıya, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cem Tunalı, Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fehmi Altayoğlu, İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Çoban ve kurum müdürleri katıldı.

- NKÜ Rektörü Mümin Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş ile Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sezai Öztaş, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şahin'in makamında gerçekleşen ziyarette, görüş alışverişinde bulunuldu, üniversitenin yaptığı çalışmalar ele alındı.

Rektör Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





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