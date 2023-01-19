Süleymanpaşa'da geçen yıl 488 bin 589 metrekare yol yapım ve tamir çalışması yapıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğünce geçen yıl 488 bin 589 metrekare yol yapım ve tamir çalışması gerçekleştirdi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede ulaşım kalitesini arttırmak için çalıştıklarını belirtti.

Yo yapım çalışmalarının devam edeceğini aktaran Yüksel, şunları kaydetti:



"Yaptığımız çalışmalarla 4 yıldan kısa sürede 2 milyon metrekareden fazla yol çalışması gerçekleştirdik. İlçemizde 135 bin 960,70 metrekare parke taş, 163 bin 739,51 metrekare asfalt serimi gerçekleştirildi. 8 farklı mahallede 154 bin 113,9 metrekare sathi kaplama, 28 bin 384,4 metrekare silindirle sıkıştırılmış beton yol çalışması ve 4 bin 446,96 metrekare baskı beton kaplaması yapıldı. Yürüyüş ve bisiklet yolu olarak bin 943,6 metrekarelik çalışma gerçekleştirildi. Bu çalışmaların yanında 149 bin 613,16 yeni imar yolu açıldı. 2023 yılında da kalan yollarımızı tamamlayacağız."





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