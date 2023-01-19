Tekirdağ'da 500 litre etil alkol ele geçirildi

TUS 2023 başvuru ve sınav tarihleri belli oldu!

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 500 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki üretiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Çorlu'da ikamet eden bir şüphelinin evi ve aracında yaptıkları aramada, 500 litre etil alkol, 30 litre el yapımı içki, 100 boş viski şişesi, 10 litre viski esansı, çok sayıda şişe kapşonu, farklı markalarda etil alkol etiketi ile içki yapımında kullanılan çelik damıtma kazanı ve bidon ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.