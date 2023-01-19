Tekirdağ'da kaçak içki ele geçirilen evlerdeki 2 zanlı gözaltına alındı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 98 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üretiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Kumbağ Mahallesi'nde M.V. ve M.Y'nin yaşadıkları evlerde arama yaptı. Aramada, 98 litre kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.