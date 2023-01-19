Tekirdağ'da 500 bin makaron ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 2 tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Marmaereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi'nde G.A'nın evinde arama yaptı.

Aramada 500 bin makaron, 142 kilogram tütün, 2 makaron doldurma makinesi, 2 ruhsatsız tabanca ile 166 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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