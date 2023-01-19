Tekirdağ'da evden kombi çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde bir evden kombi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Ö.D. evinden kombisinin çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.



Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler B.K, E.T ve A.D'yi gözaltına aldı.



Şüphelilerden B.K'nın üst aramasında satışa hazır bir miktar eroin ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Diğer şüpheliler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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