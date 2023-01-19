Tekirdağ'da aranan hükümlü yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş 14 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunun hükümlü yakalandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve dolandırıcılık başta olmak üzere 4 suçtan toplam 14 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan Ö.K'nin Kapaklı'da olduğunu belirledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.





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