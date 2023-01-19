Tekirdağ'da iş yerinde ruhsatsız pompalı tüfek, mermi ve bıçak ele geçirildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir iş yerinde ruhsatsız tüfek, 65 mermi ve 11 bıçak ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene ilçesinde bir iş yerinde kaçak silah satıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Ekipler H.A.Y'ye ait iş yerinde yaptığı aramada, ruhsatsız pompalı tüfek, 65 mermi ve 11 bıçak ele geçirdi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.









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