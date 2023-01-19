Tekirdağ'da eski eşini öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde eski eşini öldüren şüpheli, intihar girişiminde bulundu.
Camikebir Mahallesi Karayel Sokak'taki bir evde eski eşi R.K (33) ile yaşayan Ayşenur Akkurt'tan (30) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Pencereden eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Akkurt'un öldüğünü belirledi.
Bileklerinde kesikler bulunan baygın haldeki R.K. ise sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çeşitli suçlardan 9 kaydı olan R.K'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Ayşenur Akkurt'un cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan Akkurt ve R.K'nin 2 kız çocukları olduğu, çocukların olay sırasında yakınlarının yanında bulundukları öğrenildi.