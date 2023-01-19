Tekirdağ'da eski eşini öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde eski eşini öldüren şüpheli, intihar girişiminde bulundu.

Camikebir Mahallesi Karayel Sokak'taki bir evde eski eşi R.K (33) ile yaşayan Ayşenur Akkurt'tan (30) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Pencereden eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Akkurt'un öldüğünü belirledi.

Bileklerinde kesikler bulunan baygın haldeki R.K. ise sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çeşitli suçlardan 9 kaydı olan R.K'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Ayşenur Akkurt'un cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Akkurt ve R.K'nin 2 kız çocukları olduğu, çocukların olay sırasında yakınlarının yanında bulundukları öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.