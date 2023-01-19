KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Tekirdağ'da konferansa katıldı:

TEKİRDAĞ (AA) - KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, "Emperyalistler, sömürgeciler çok nifak tohumları ektiler Türk devlet ve toplulukları bir araya gelmesin diye ama Allah'a şükür tefrikayı da yendik." dedi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) düzenlenen "Milli Davamız Kıbrıs ve Mavi Vatan" konferansı öncesinde Türk Müziği Devlet Konservatuvarı üyeleri müzik dinletisi sundu.

Ardından üniversite tarafından hazırlanan Kıbrıs Barış Harekatı videosu gösterildi.

Daha sonra NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'ye "Türk Milletine Hizmet Beratı" verdi.

Töre, konferansta yaptığı konuşmada, bu beratı almanın çok anlamlı olduğunu söyledi.

Milletvekili olduğu günden beri ve ondan öncesinde de Türk milletinin mensubu olmaktan şeref duyduğunu belirten Töre, "Milletvekili olduktan sonra da şöyle söyledim: Ben Lefkoşe'de seçime katılan bir kişiyim. KKTC'de milletvekili seçiliyorum ama ben yüce Türk milletinin vekiliyim. Sadece seçildiğim bölgenin milletvekili değilim." diye konuştu.

Töre, Türkiye'nin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Emperyalistler, sömürgeciler çok nifak tohumları ektiler Türk devlet ve toplulukları bir araya gelmesin diye ama Allah'a şükür tefrikayı da yendik. Bugün Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu. Ana vatan Türkiye Cumhurbaşkanı sayesinde, onun öncülüğünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de oraya gözlemci üye oldu. İnşallah bunun arkası gelecek. Bu tefrikayı yendikten sonra mutlaka daha büyük bir birliğe doğru gideceğiz. Onun için daima Türk birliğinden yana olacağız. Türk birliği mutlaka kurulacak, Atatürk de bunu ifade etti. Bu gerçeği ifade etti. Kıbrıs konusunda da Atatürk 1925'lerden beri Kıbrıs Türkü'ne ilk yardımları yaptı. 1934'te Kıbrıslı Türklerin Anadolu'ya göçünü yasakladı. Neden? Çünkü Kıbrıs'ta Türkler kalmalıdır. Milli dava daha ileriye ancak öyle götürülür."

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da 2023'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını, KKTC'nin de kuruluşunun 40. yılının kutlandığını dile getirdi.

Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı bayrağının şanlı gölgesinin kendisinden büyük olduğunu ifade ederek, "Milli davamız Kıbrıs, Balkanlar, hatta Orta Doğu belki bizim davalarımızdan. Kıbrıs davamız, her zaman milli davamız olarak herkes tarafından kabul edildi. Her zaman da vazgeçilmez olarak görüldü." dedi.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Şahin de üniversitenin çalışmalarına yönelik bilgi vererek, katılımlarından dolayı KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'ye teşekkür etti.



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