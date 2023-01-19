Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Kemalettin Mahallesi'ndeki iş yeri ile Cemaliye Mahallesi'ndeki evde arama yaptı.

Aramalarda 1 kilo 800 gram skunk, 100 gram kokain, 79 uyuşturucu hap, 5 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler ve 20 bin 180 lira bulundu.

Gözaltına alınan H.A, M.A.K, M.K, B.N, A.Ö ve F.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.