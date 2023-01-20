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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılı ilan ve reklam vergilerinin güncellenmesi, beyan edilmesi ve beyan edilen vergilerin ödenmesi konusunda denetimlerini sürdürüyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum, yaptığı açıklamada, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 12. maddesi hükümleri gereğince, belediye sınırları ve mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklamın, İlan ve Reklam Vergisi'ne tabi olduğunu belirtti.

İlan ve reklam vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişiler olduğunu ifade eden Kum, ilan ve reklam işlerini mutad meslek olarak ifa edenlerin, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefleri adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumlu olduklarını kaydetti.

Kum, bu kapsamda Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, belediye sorumluluk alanlarında bulunan iş yerlerine ait 2023 yılı ilan ve reklam vergilerinin güncellenmesi ve daha önce beyan vermiş olan esnafların vergi ödemelerini yapmaları hususunda gerekli uyarıları yaptıklarını belirterek, "Beyan vermemiş esnaflardan da yeni beyan alınarak vergilendirme çalışmaları için başlatılan denetimler sürdürülmektedir. Esnaflarımızın ve konuyla ilgili meslek erbaplarının herhangi bir cezai müeyyideye maruz kalmamaları için bir an önce işlemlerini gerçekleştirmelerini ve ödemeleri zamanında yapmalarını hatırlatırız." dedi.

- Ergene Belediyesinde personel eğitimleri sürüyor

Ergene Belediyesi personeline, iş güvenliği uzmanı tarafından bilgi yenileme eğitimi verildi.

Ev, iş yeri ve oluşabilecek herhangi bir yangına karşı bilgi yenileme eğitimi alan belediye personeli, yangın söndürme tatbikatı da yaptı.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Ergene Belediyesi garaj bölümünde verilen eğitimde belediye görevlilerine olası yangın durumlarında yapılması gerekenler, yangın çıkmaması için gerekli tedbirlerin alınması hakkında bilgiler verildi.

Yangın konusunda verilen bilgi yenileme eğitiminin ardından Belediye garaj kısmında personele yangın söndürme tatbikatı yapıldı. Tatbikatta yangın söndürme tüpünün kullanım şekli ve yangın söndürme konusunda da eğitim verildi.

Belediye personelinin yangın söndürme eğitimi almasının önemine değinen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Belediyemiz personelinin çıkan acil bir duruma yerinde müdahale edebilmesi çok önemli. Çalışanlarımızın yaşanabilecek herhangi bir yangın durumunda olaya hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmesi hayati önem arz ediyor." dedi.

- Çorlu Belediyesi Aşevi ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırıyor

Çorlu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, aşevi, 9 yılda 2 milyonu aşkın öğünü ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştırdı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çorlu Belediyesi Aşevi'nin yüzleri güldürmeye ve kalplere dokunmaya devam ettiğini belirtti.

Aşevinin 2013 yılında yapımının tamamlanmasının ardından hizmete girdiğini aktaran Sarıkurt, şunları kaydetti:



"Aşevimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza geçen aralık ayında 13 bin 252, 2022 yılında 153 bin 538 ve kurulduğu 2013 yılından bu yana da 2 milyon 100 bin 984 öğün sıcak yemek ulaştırıldı. Her gün üç çeşit yemek ulaştırmaya devam ediyoruz. Dün olduğu gibi bundan sonra da her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya, sosyal belediyecilik anlayışımızla ihtiyaç sahiplerine destek olabilmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret ediyoruz. Ramazan ayında bağışlanan 990 kolinin yanı sıra 2022 yılında toplam 5 bin 360 gıda yardım kolisini kendilerine ulaştırdık. Şimdi ise ihtiyaç sahiplerinin Dost Market'imiz aracılığıyla temel ihtiyaç maddelerine ücretsiz ulaşmalarına olanak sağlıyoruz."

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