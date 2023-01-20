Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'dan kısa kısa

AA

Tekirdağ'dan kısa kısa

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılı ilan ve reklam vergilerinin güncellenmesi, beyan edilmesi ve beyan edilen vergilerin ödenmesi konusunda denetimlerini sürdürüyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum, yaptığı açıklamada, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 12. maddesi hükümleri gereğince, belediye sınırları ve mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklamın, İlan ve Reklam Vergisi'ne tabi olduğunu belirtti.

İlan ve reklam vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişiler olduğunu ifade eden Kum, ilan ve reklam işlerini mutad meslek olarak ifa edenlerin, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefleri adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumlu olduklarını kaydetti.

Kum, bu kapsamda Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, belediye sorumluluk alanlarında bulunan iş yerlerine ait 2023 yılı ilan ve reklam vergilerinin güncellenmesi ve daha önce beyan vermiş olan esnafların vergi ödemelerini yapmaları hususunda gerekli uyarıları yaptıklarını belirterek, "Beyan vermemiş esnaflardan da yeni beyan alınarak vergilendirme çalışmaları için başlatılan denetimler sürdürülmektedir. Esnaflarımızın ve konuyla ilgili meslek erbaplarının herhangi bir cezai müeyyideye maruz kalmamaları için bir an önce işlemlerini gerçekleştirmelerini ve ödemeleri zamanında yapmalarını hatırlatırız." dedi.

- Ergene Belediyesinde personel eğitimleri sürüyor

Ergene Belediyesi personeline, iş güvenliği uzmanı tarafından bilgi yenileme eğitimi verildi.

Ev, iş yeri ve oluşabilecek herhangi bir yangına karşı bilgi yenileme eğitimi alan belediye personeli, yangın söndürme tatbikatı da yaptı.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Ergene Belediyesi garaj bölümünde verilen eğitimde belediye görevlilerine olası yangın durumlarında yapılması gerekenler, yangın çıkmaması için gerekli tedbirlerin alınması hakkında bilgiler verildi.

Yangın konusunda verilen bilgi yenileme eğitiminin ardından Belediye garaj kısmında personele yangın söndürme tatbikatı yapıldı. Tatbikatta yangın söndürme tüpünün kullanım şekli ve yangın söndürme konusunda da eğitim verildi.

Belediye personelinin yangın söndürme eğitimi almasının önemine değinen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Belediyemiz personelinin çıkan acil bir duruma yerinde müdahale edebilmesi çok önemli. Çalışanlarımızın yaşanabilecek herhangi bir yangın durumunda olaya hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmesi hayati önem arz ediyor." dedi.

- Çorlu Belediyesi Aşevi ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırıyor

Çorlu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, aşevi, 9 yılda 2 milyonu aşkın öğünü ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştırdı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çorlu Belediyesi Aşevi'nin yüzleri güldürmeye ve kalplere dokunmaya devam ettiğini belirtti.

Aşevinin 2013 yılında yapımının tamamlanmasının ardından hizmete girdiğini aktaran Sarıkurt, şunları kaydetti:

"Aşevimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza geçen aralık ayında 13 bin 252, 2022 yılında 153 bin 538 ve kurulduğu 2013 yılından bu yana da 2 milyon 100 bin 984 öğün sıcak yemek ulaştırıldı. Her gün üç çeşit yemek ulaştırmaya devam ediyoruz. Dün olduğu gibi bundan sonra da her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya, sosyal belediyecilik anlayışımızla ihtiyaç sahiplerine destek olabilmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret ediyoruz. Ramazan ayında bağışlanan 990 kolinin yanı sıra 2022 yılında toplam 5 bin 360 gıda yardım kolisini kendilerine ulaştırdık. Şimdi ise ihtiyaç sahiplerinin Dost Market'imiz aracılığıyla temel ihtiyaç maddelerine ücretsiz ulaşmalarına olanak sağlıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) TEKİRDAĞ - ÇORLU&#039;DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 5 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) TEKİRDAĞ - ÇORLU'DA UYUŞTURUCU ...
Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli ...
(Görüntülü) TEKİRDAĞ - YAYAYA ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ, OTOMOBİLİNİ BIRAKIP KAÇTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) TEKİRDAĞ - YAYAYA ÇARPARAK ÖLÜMÜNE NEDEN ...
Yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücü, otomobilini bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücü, ...
Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını ...
(Görüntülü) TEKİRDAĞ - KKTC CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI TÖRE DAİMA TÜRK BİRLİĞİNDEN YANA OLACAĞIZ
YEREL HABERLER (Görüntülü) TEKİRDAĞ - KKTC CUMHURİYET MECLİSİ ...
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre: Daima Türk birliğinden yana olacağız
YEREL HABERLER KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre: Daima Türk ...
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Tekirdağ'da konferansa katıldı:
YEREL HABERLER KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, ...
(Görüntülü) ÇORLU&#039;DA 500 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇORLU'DA 500 LİTRE ETİL ALKOL ELE ...
Tekirdağ'da duvara çarpıp alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da duvara çarpıp alev alan otomobildeki 2 ...
Tekirdağ'da eski eşini öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da eski eşini öldüren kişi intihar ...
(Görüntülü) BİRLİKTE YAŞADIĞI AYŞENUR&#039;U ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BİRLİKTE YAŞADIĞI AYŞENUR'U ÖLDÜRÜP, ...
(Görüntülü)TEKİRDAĞ&#039;DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU; 1 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)TEKİRDAĞ'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU; 1 ...
Birlikte yaşadığı Ayşenur'u öldürüp, intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Birlikte yaşadığı Ayşenur'u öldürüp, intihara ...
Tekirdağ'da iş yerinde ruhsatsız pompalı tüfek, mermi ve bıçak ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da iş yerinde ruhsatsız pompalı tüfek, mermi ...
(Görüntülü)FABRİKA DUVARINA ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALDI; 2 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)FABRİKA DUVARINA ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ...
Fabrika duvarına çarpan otomobil, alev aldı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Fabrika duvarına çarpan otomobil, alev aldı: 2 yaralı
Dronla bilinçsiz zirai ilaçlama insan sağlığı ve çevre için risk oluşturabilir
YEREL HABERLER Dronla bilinçsiz zirai ilaçlama insan sağlığı ve ...
Tekirdağ'da aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da aranan hükümlü yakalandı
Tekirdağ'da evden kombi çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da evden kombi çaldığı iddia edilen şüpheli ...
Tekirdağ'da 500 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 500 bin makaron ele geçirildi
Tekirdağ'da kaçak içki ele geçirilen evlerdeki 2 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da kaçak içki ele geçirilen evlerdeki 2 ...
(Görüntülü)TEKİRDAĞ SAĞLIK MÜDÜRÜ KALKAN: GRİBAL ENFEKSİYONDA ÇOCUK HASTA SAYISI DÜŞÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)TEKİRDAĞ SAĞLIK MÜDÜRÜ KALKAN: GRİBAL ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.