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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ergene'den kısa kısa

AA

Ergene'den kısa kısa

TEKİRDAĞ (AA) - Ergene'de yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Yeşiltepe ve Ulaş mahallelerinde kilit parke taş çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

İlçe genelinde birçok bölgede eş zamanlı çalışmalar yaptıklarını aktaran Yüksel, yol sorununu çözeceklerini kaydetti.

Yüksel, göreve geldikleri 9 yıldan bu yana yol yapım onarım çalışmalarına ağırlık verdiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kısa sürede bünyemize kazandırmış olduğumuz iş makineleri, ekipmanlar ve malzemelerle Ergene halkına beklemiş olduğu yol hizmetini en iyi şekilde veriyoruz. Yaptığımız yol çalışmalarımız ile Ergene'nin çehresini değiştiriyor, sokak ve caddelerimizi daha modern bir hale getiriyoruz. Tekirdağ'da, Türkiye'de parmakla gösterilen örnek bir belediye olduk, bu başarıda en büyük pay halkımızın bize duyduğu inanç ve güvendir."

- Ergene'de yemek yardımları sürüyor

Ergene Belediyesi, her gün yüzlerce ihtiyaç sahibi ailenin evine tek kullanımlık kaplarda 3 çeşit sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hizmetleri aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Merkez, mahalle, köy ayırımı yapmadan Ergene'nin neresinde bir ihtiyaç sahibi varsa, evinde yemek pişiremeyecek durumda olan kim varsa evine sıcak yemeğini götürdüklerini ifade eden Yüksel, koronavirüs salgını ile mücadelede başlatmış oldukları sıcak yemek yardımının devam ettiğini kaydetti.

Yüksel, "Her gün yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye tek kullanımlık kaplar içerisinde 3 çeşit sıcak yemeği evlerine kadar götürüp teslim ediyoruz." dedi.

- Belediye Başkanı Yüksel'den yarıyıl tatili mesajı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 2022-2023 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatiline girmesi dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Yüksel, mesajında, okullarda birinci dönem yarıyıl tatiline girilirken, öğrencilerin karnelerinin kötü anlayışıyla değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Karne sevinci yaşayan tüm öğrencilerin heyecanını paylaştığını ifade eden Yüksel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugünün küçükleri, yarının büyükleri, istikbalimizin güneşi, geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımız öğretmenlerimizin ellerinde şekillenmektedir. Sevgili öğrenciler, umutla ve heyecanla başladığınız bir eğitim ve öğretim yılının yarısını tamamladınız. Yarıyıl tatiline gelmenin mutluluğunu ve karne almanın heyecanını yaşarken, tatilde hem dinlenme hem de eksiklerinizi giderme fırsatı bulacaksınız. Tatilde dinlenmenizi, aileniz ve sevdiklerinizle birlikte zaman geçirmenizi, sportif, sanatsal ve kültürel değeri olan sosyal aktivitelere katılmanızı ve kitap okumanızı öneriyorum. Kitap okumak size yol gösterecek, iç dünyanızı zenginleştirecek ve yarınlara umutla bakmanızı sağlayacaktır. Tatil sürecini en iyi şekilde değerlendirmeniz temennilerimle hepinize iyi tatiller diliyorum."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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