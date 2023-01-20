Tekirdağ'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 449 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Marmaraereğlisi ilçesinde 2 ev ve 4 iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda 449 bin makaron, 96 kilogram tütün, makaron doldurma makinesi ile bir kompresör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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