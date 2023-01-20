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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da direksiyon başında rahatsızlanan sürücü hayatını kaybetti

AA

Tekirdağ'da direksiyon başında rahatsızlanan sürücü hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde direksiyon başında rahatsızlanan sürücü yaşamını yitirdi.

Marmaracık Mahallesi'nde 59 AAR 113 plakalı otomobilde hareketsiz halde duran sürücüyü görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Atalay Seyrekbasan (42), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Seyrekbasan'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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