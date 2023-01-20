Tekirdağ'da direksiyon başında rahatsızlanan sürücü hayatını kaybetti

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde direksiyon başında rahatsızlanan sürücü yaşamını yitirdi.

Marmaracık Mahallesi'nde 59 AAR 113 plakalı otomobilde hareketsiz halde duran sürücüyü görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Atalay Seyrekbasan (42), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Seyrekbasan'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.









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