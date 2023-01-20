Tekirdağ'da aranan 2 hükümlü yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 22 yıl hapis cezaları bulunan F.T. ve S.T'nin sorumluluk alanlarında olduğunu tespit etti.

Ekipler teknik ve fiziki takibin ardından F.T'yi Yanıkağıl, S.T'yi ise Karaağaç Mahallesi'nde yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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