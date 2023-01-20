Tekirdağ'da eski eşi tarafından öldürülen kadın defnedildi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Ayşenur Akkurt'un (30) cenazesi, Aydoğdu Mahallesi'ndeki Özgürler Camisi'ne getirildi.

Camideki törende kadının babası Ahmet Akkurt, taziyeleri kabul etti. Ayşenur Akkurt'un naaşı, cenaze namazından sonra baba evinde helallik alınmasının ardından Eski Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Baba Akkurt'un, namaz sırasında ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Cenaze törenine Akkurt'un yakınları, Tekirdağ Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sami Kayın ve vatandaşlar katıldı.

Camikebir Mahallesi Karayel Sokak'taki evde dün eski eşi R.K (33) ile yaşayan Ayşenur Akkurt'tan (30) haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, eve giden ekipler yerde hareketsiz yatan Akkurt'un öldüğünü belirlemişti.

Bileklerinde kesikler bulunan baygın haldeki R.K. ise sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.



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