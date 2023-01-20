Tekirdağ'da bir kişinin, başına isabet eden kurşunla ölümüne ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişinin, iki grubun silahlı kavga yaptığı sokakta başına kurşun isabet ederek hayatını kaybetmesiyle ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Hıdırağa Mahallesi Yoğurtçu Sokak'ta İbrahim Onaran'ın başına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli M.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Onaran'ın vurulma anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Onaran'ın sokakta durduğu esnada başından vurularak yere düşmesi yer alıyor.

- Olay

Yoğurtçu Sokak'ta 18 Ocak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavga sırasında başına kurşun isabet eden ve olayla ilgisi bulunmayan İbrahim Onaran hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin şüpheli M.S'yi saklandığı evde polislerce gözaltına almıştı.

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