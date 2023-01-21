Tekirdağ Valisi Yıldırım, Çorlu Sosyal Dayanışma Merkezini ziyaret etti

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Sosyal Dayanışma Merkezini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sosyal Dayanışma Merkezi ile ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Yıldırım, merkezi gezerek kursiyerlerle aldıkları kurslar hakkında sohbet etti.

Kursiyerlerin yaptıkları ürünleri inceleyen Yıldırım kursiyerleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Ardından Vali Yıldırım, kurslara katılım sağlayan kadınların çocuklarına hizmet veren kreşi de ziyaret etti.

Çorlu ilçesinde kurulması planlanan ikinci bir Sosyal Dayanışma Merkezi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Yıldırım, çalışmaların hızlandırılması ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi yönünde yetkililere talimat verdi.

Ziyaretlerinde Yıldırım'a Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin de eşlik etti.





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