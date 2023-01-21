Tekirdağ'da çocuklara "Yarıyıl şenliği" düzenlenecek

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesinin ardından, çocuklara "Yarıyıl Şenliği" düzenleyecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, 23-28 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinliklerde, çocuklara özel çok sayıda eğlenceli atölye ve çocuk tiyatroları yer alacak.
Çocukların eğlenceli bir yarıyıl tatili geçirirken yeni bilgiler öğrenmeleri amacıyla hayata geçirilen şenlikte ayrıca müzikaller de bulunacak.
Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezindeki etkinliklerde çocuk atölyeleri her gün 11.00-16.00 saatleri arasında yapılacak.
Tiyatro gösterileri ise 13.00 ve 15.00 olmak üzere iki seans şeklinde gerçekleşecek.
Etkinliklerin tamamı ücretsiz olacak ve herhangi bir kayıt işlemi ya da bilet temini de gerekmeyecek.
Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçedeki bütün çocukları eğlenceli bir yarıyıl tatili geçirmeleri için etkinliklere beklediklerini ifade etti.