Tekirdağ'da otomobilin ses sistemi çalan şüpheli yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilden ses sistemi çaldığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, T.O, 100. Yıl Mahallesi'nde park halinde bıraktığı otomobilden ses sisteminin çalındığını belirterek şikayetçi oldu.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri yaptıkları çalışma sonrası şüpheli U.S'yu çalınan malzemelerle birlikte yakalandı.



Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.













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