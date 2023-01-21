Çorlu'da asayiş

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde polisin denetimlerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Cemaliye Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişi durdurdu.

Yapılan üst aramasında, M.A.Ç'nın üzerinden ruhsatsız tabanca ve dolu fişek ele geçirildi.

Şüpheli ifadesinin alınması için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

- Çorlu'da uyuşturucu madde ele geçirildi

Çorlu ilçesinde bir eve düzenlenen baskında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Havuzlar Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti.

Eve düzenlenen baskında 13.70 gram metamfetamin, 6 sentetik ecza, 1 hassas terazi ve bin 600 lira nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili M.V.L. F.Y. B.E. ve S.Y. gözaltına alındı.

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