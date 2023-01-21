Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da lodosun etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

Beş gündür hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodosun etkisini kaybetmesi üzerine, Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, rotalarına devam etti.

Lodos nedeniyle balığa çıkamayan küçük tekne balıkçıları da bugün denize açılacak.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, 5 gündür denizde çok sert rüzgar olduğunu söyledi.

Balıkçıların limanda bakımı yaparak zaman geçirdiklerini belirten Pehlivanoğlu, "Lodosun etkisini yitirmesinin ardından deniz sakinleşti. Balıkçı arkadaşlarımız yeniden denize açılıp nasiplerini arayacaklar. İnşallah balıkçılar için bereketli avcılık olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte yarın yağış bekleniyor.





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