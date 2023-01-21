Tekirdağ'da evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli gözaltına alındı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa, Saray ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslerde arama yaptı.

Aramalarda 57 uyuşturucu hap, 112 gram eroin, 8 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar, ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 500 lira ele geçirildi.

Şüpheliler F.T, M.T, Ö.B. ve M.M gözaltına alındı.



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