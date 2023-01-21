Hentbol: Kadınlar Süper Ligi

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TEKİRDAĞ (AA) - Hentbolda Kadınlar Süper Ligi'nin 12. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 32-31 yendi.

Muratlı Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 17-14 üstünlüğüyle tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarısı çekişmeli geçen karşılaşmayı 32-31 kazandı.



















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