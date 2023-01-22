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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hastane Başhekimi Doç. Dr. Nejat Altıntaş, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şahin'in makamında gerçekleşen ziyarette, görüş alışverişinde bulunuldu, üniversitenin yapacağı yeni çalışmalar ele alındı.

Ziyarette, Üniversite Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Fatih Tuna'nın da bulundu.

- "Bilgin Bilgim Olsun" projesi imzalandı

Tekirdağ İl Müftülüğü ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İlahiyat Fakültesi arasında "Bilgin bilgim olsun" akademi buluşmaları projesi imzalandı.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre proje İl Müftüsü Mustafa Soykök ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Hasan Keskin tarafından imzalandı.

Proje kapsamında, düzenlenecek olan konferans, çalıştay ve seminerlerde akademisyen ve Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri gençlerle buluşacak.





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