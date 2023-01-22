Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesince ilçede bulunan metruk binalar güvenlik önlemi alınarak yıkılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Çınarlı Mahallesi'ndeki bir metruk bina yıkıldı, genel temizliği yapıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede görevde olduğu süre içerisinde 308 metruk binanın yıkımının gerçekleştirildiğini belirtti.

İlçenin modern bir görünüm kazanması için çalıştıklarını aktaran Yüksel, "Cadde ve meydan düzenleme projelerimiz kapsamında, kamulaştırmalarını yaptığımız alanlarda genişletme çalışmalarımız devam ediyor. Çınarlı mahallemizde bulunan metruk yapıyı yıkıp, ortadan kaldırdık. Mahalle sakinlerimize verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum. İlçemizi metruk binalardan kurtarmak üzere yürüttüğümüz yıkım çalışmaları devam edecek."ifadelerini kullandı.

- Tekirdağ'da yol yapım çalışmaları sürüyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi il genelinde yol yapım ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çerkezköy ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Kuştepe mevkiindeki asfaltlama çalışmaları tamamladı.

Ekipler, 450 metre uzunluğa sahip bağlantı yolunda bin 400 ton asfalt dökümü gerçekleştirdi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ilçede önemli bir sorunu çözdüklerini, yol çizgilerinin tamamlanmasıyla vatandaşların hizmetine sunulacak yolun hayırlı olmasını temenni etti.





















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.