TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesince ilçede bulunan metruk binalar güvenlik önlemi alınarak yıkılıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre Çınarlı Mahallesi'ndeki bir metruk bina yıkıldı, genel temizliği yapıldı.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilçede görevde olduğu süre içerisinde 308 metruk binanın yıkımının gerçekleştirildiğini belirtti.
İlçenin modern bir görünüm kazanması için çalıştıklarını aktaran Yüksel, "Cadde ve meydan düzenleme projelerimiz kapsamında, kamulaştırmalarını yaptığımız alanlarda genişletme çalışmalarımız devam ediyor. Çınarlı mahallemizde bulunan metruk yapıyı yıkıp, ortadan kaldırdık. Mahalle sakinlerimize verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum. İlçemizi metruk binalardan kurtarmak üzere yürüttüğümüz yıkım çalışmaları devam edecek."ifadelerini kullandı.
- Tekirdağ'da yol yapım çalışmaları sürüyor
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi il genelinde yol yapım ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çerkezköy ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Kuştepe mevkiindeki asfaltlama çalışmaları tamamladı.
Ekipler, 450 metre uzunluğa sahip bağlantı yolunda bin 400 ton asfalt dökümü gerçekleştirdi.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ilçede önemli bir sorunu çözdüklerini, yol çizgilerinin tamamlanmasıyla vatandaşların hizmetine sunulacak yolun hayırlı olmasını temenni etti.