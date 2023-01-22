Tekirdağ Valisi Yıldırım, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlenen Halk Günü Toplantısı'na katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı, Vali Yıldırım'ın başkanlığında Çorlu ilçesi Rumeli Mahallesi'nde gerçekleşti.

Kurum müdürlerinin de katıldığı toplantıda, vatandaşlar tarafından iletilen sorun, şikayet ve talepler ele alındı.



Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Yıldırım, vatandaşlarla birebir görüştü, sohbet etti.

Yıldırım, vatandaşların şikayet ve taleplerini ilgili kurum amirleriyle değerlendirdi.

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